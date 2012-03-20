В Киеве 280 сотрудников СБУ получили ордера на новенькие квартиры

В Киеве 280 сотрудников и ветеранов СБУ получили ордера на квартиры в первом из домов жилищного комплекса, который строит для своих работников Служба безопасности Украины в Голосеевском районе столицы.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-центра СБУ, в перспективе комплекс объединит 16 нововозведенных домов на 1 тыс. 352 квартиры с соответствующей инфраструктурой. Введение их в эксплуатацию позволит сократить квартирную очередь в Центральном управлении СБУ в два раза.

Ордера торжественно вручил председатель СБУ Игорь КАЛИНИН.

Он поблагодарил руководство государства за поддержку и отметил, что за последние два года сотрудники СБУ получили 558 квартир. В рамках Программы обеспечения жильем военнослужащих и их семей только в прошлом году из государственного бюджета выделено на строительство 110 млн. грн.

В сообщении также отмечается, что строительство комплекса 14-этажных домов, начатое в июне прошлого года, будет осуществляться поэтапно, объекты будут вводиться в эксплуатацию постепенно. Запроектировано также строительство детского сада, детских и спортивных площадок.