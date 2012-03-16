Во Львове поддержали Оксану Макар акцией «Осторожно – мажоры!»

Сегодня возле здания прокуратуры Львовской области активисты движения «Автономное сопротивление» провели акцию «Осторожно – мажоры!» в поддержку девушки из Николаева Оксаны МАКАР, которую изнасиловали трое мужчин, после чего попытались сжечь.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции приняло около 40 молодых людей, которые, скандируя „Позор!” и „Мажоры убивают, милиция покрывает!”, держали плакаты с надписями: „Тирания не останется без ответа!”; „Нет – беззаконию!”; „Требуем справедливого наказания!”; „Мажоры убивают, власть покрывает!”.

Собравшиеся требовали „справедливого наказания виновных в данном преступлении” и „компенсации родными преступников расходов на лечение пострадавшей”.

Участники акции передали свои требования в прокуратуру Львовской области.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое молодых людей завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь. У пострадавшей обгорело 55% тела, она находится в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку и стопы, и врачи рассматривают возможность дальнейших операций.

Сегодня О.МАКАР перевезли в Донецк – в ожоговый центр, где ее продолжит лечить руководитель этого центра, всемирно известный профессор Эмиль ФИСТАЛЬ.

11 марта трех подозреваемых задержали, однако двух из них затем отпустили под подписку о невыезде.

13 марта в Николаеве прошли две акции протеста против решения отпустить под подписку о невыезде двух подозреваемых в преступлении.

После этого по представлению прокуратуры Николаевской области суд принял решение об аресте трех подозреваемых.

Однако 14 марта мать девушки Татьяна СУРОВИЦКАЯ заявила, что следователи пытаются приуменьшить вину трех подозреваемых в совершении преступления.

Фото с сайта ZIK