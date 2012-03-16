Попов раздал выговоры, а некоторым подчиненным указал на дверь

Глава Киевской горадминистрации Александр Попов раскритиковал руководство ряда управлений.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, подводя итоги расширенного заседания коллегии КГГА, он признал недостаточной работу в сфере экологической безопасности города и поручил первому заместителю председателя КГГА Александру Мазурчаку осуществить соответствующие кадровые изменении в управлении экологии и охраны природных ресурсов

Также Александр Попов признал неудовлетворительной работу Главного управления земельных ресурсов за недовыполнение плана поступлений в городской бюджет платы за землю и от продажи земельных участков. Поэтому заместитель начальника названного управления Юрий Кулаковский, ответственный за этот участок работы, будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, глава КГГА предложил объявить выговор заместителю начальника Главного управления градостроительства и архитектуры Андрею Ваврышу за недостаточную работу со своими подчиненными в части борьбы с коррупцией. Напомним, в прошлом месяце правоохранительные органы разоблачили факт взяточничества в указанном управлении. Более того, Александр Попов поручил провести внеочередную аттестацию всех сотрудников Главного управления градостроительства и архитектуры. Кроме того, руководитель горадминистрации поднял вопрос об увольнении заместителя начальника Главного управления Максима Шкуро за неудовлетворительную работу в сфере размещения МАФов.

Недоволен председатель КГГА и работой Главного управления транспорта и связи. В частности, управление не обеспечило беспрепятственный доступ людей с ограниченными физическими возможностями к объектам транспорта. Недостаточной признал Александр Попов и ситуацию в сфере наружного освещения - он поручил немедленно устранить все недостатки, сосредоточиться на улучшении освещения улиц города. Это же касается и области благоустройства и озеленения.

Не оправдало ожидания и новое руководство Управления ритуальных услуг. До сих пор существуют факты коррупции в этой сфере, поэтому глава горадминистрации поручил мобилизовать силы по противодействию и предупреждению коррупции. Глава КГГА поручил провести служебное расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц управления.

Александр Попов подчеркнул, что выявленные нарушения и недостатки в работе структурных подразделений свидетельствуют о необходимости административной реформы.

«Оптимизация Киевской городской государственной администрации позволит уменьшить бюрократический аппарат, в частности, количество руководящего состава, ускорит принятие важных решений, поможет преодолеть коррупцию», - сказал Александр Попов.