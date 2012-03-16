Сегодня Оксану Макар самолетом доставят в Донецкий ожоговый центр

Оксану МАКАР, девушку, которая пострадала в результате резонансного преступления в Николаеве, сегодня самолетом доставят в Донецкий ожоговый центр.

Об этом в интервью УНИАН сообщила народный депутат, член фракции Партии регионов, председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

«Вчера ко мне обратилась мама Оксаны МАКАР с просьбой помочь спасти жизнь ее дочери. Мы организовать консультацию ведущих специалистов Донецкого ожогового центра, где огромный опыт по спасению жизней тяжелых пациентов», - отметила Т.БАХТЕЕВА.

По ее словам, из Донецка в Николаев ночью выехала машина со специалистами ожогового центра во главе с профессором Эмилем ФИСТАЛЕМ, и с необходимым медицинским оборудованием.

«Сегодня утром О.МАКАР была сделана операция, после которой состоялся консилиум. И Э.ФИСТАЛЬ, и хирурги пришли к единому мнению, что девочку нужно везти в Донецк, под аппаратом искусственного дыхания. Была проблема найти специальный самолет (который бы имел трансформатор 220 вольт). Мы все нашли, самолет вылетел и в 15.00 Оксана будет в Донецке», - сообщила Т.БАХТЕЕВА.

Народный депутат, также подчеркнула, что Донецкий ожоговый центр – лучший в СНГ, там «показатели выживаемости детей с ожогами очень высокие, а смертности, уже несколько лет, - нулевые».

На вопрос о состоянии здоровья О.МАКАР на данный момент и о прогнозах Т.БАХТЕЕВА отметила, что «если есть хоть один шанс, чтобы девушка выжила, руки нельзя опускать». «Мама все время плачет, это ее единственный ребенок. Говорит, что Оксана очень сильная по характеру девочка и все выдержит. Поэтому мы обязаны сделать все, что от нас зависит», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь.

Пострадавшая с ожогами 55% тела находится в областном центре термической травматологии в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку, и врачи рассматривают возможность последующих операций.