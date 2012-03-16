Завтра в Киеве резко потеплеет

В субботу, 17 марта, в Украине сохранится переменная облачность. Без осадков. На дорогах страны, кроме юга и большинства западных областей, местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, днем на высокогорье Карпат порывы 19-24 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура на Правобережье ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 8-13° тепла, в западных областях - 14-18° тепла (в Карпатах ночью - 0-5° мороза, днем - 1-6° тепла); на остальной территории ночью - 3-8° мороза, на востоке - 10-15° мороза, днем - 4-9° тепла, на Южном побережье Крыма ночью - 0-2° тепла, днем - 8-10°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 8-13° тепла.

В г. Киеве переменная облачность. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - около 0°, днем - 11-13° тепла.