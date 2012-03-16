В Днепропетровске взорвался газ в доме: людей доставали из-под завалов

Сегодня в 10.30 в жилом доме в Днепропетровске по ул. Рабочей, 91-а, взорвался газ.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области, по предварительным данным, в квартире на третьем этаже взорвался баллон с газом «пропан».

В квартире проводились ремонтные работы с применением баллона.

В результате взрыва пострадали шесть человек. Сотрудники МЧС из-под обломков в квартире спасли мать с ребенком.

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

На месте чрезвычайного происшествия работает специальная комиссия.

Погибших нет.