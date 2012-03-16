Жена николаевского насильника: Мой муж не изверг! Он — любящий отец...

«Сегодня» разыскала жену главного подозреваемого в издевательствах над Оксаной Макар, Евгения Краснощека (на видео допроса, распространенном в интернете, он заявил, что изнасиловал и душил Оксану).

Супруга 22-летнего строителя, Инга, считает, что признательные показания из ее мужа выбили, при этом она допустила, что в ночь на 10 марта муж действительно был на той злосчастной квартире: «Возможно, он там и находился, я не знаю. Возможно, все это действительно случилось, но почему все сваливают на него? Виноватыми могут оказаться все четверо, включая девушку. Почему она туда пошла? Ее же никто не заставлял! Сейчас говорят, что он один изверг. Есть люди, которые считают, что эта девочка не такая святая, как из нее делают. Может, она спровоцировала их».

О муже Инга рассказывает, что он занимался ремонтами: «Он замечательный строитель, плиточник. Я с ним 4,5 года, он мне никогда не изменял, алкоголь — только по праздникам. Это заботливый и любящий отец. Он не мог такого сделать!».

При этом она нелестно высказалась о приятеле Евгения, Максиме Присяжнюке: «У него есть манера свою вину перекладывать на других. Он бросил беременную жену, водил к себе девочек. После задержания Жени (Максима и еще одного их подельника, Артема, временно выпускали на подписку о невыезде, сейчас все трое в СИЗО и признали вину. — Авт.) он мне сказал, что мой муж вынашивал план убить меня, но сорвал злость на другой. Я в это не верю. Хочу добиться свидания с мужем, но мне отказывают под предлогом, что он опасен для общества».

Коллеги мажора Присяжнюка из управления культуры николаевской мэрии, где парень трудился юристом, сказали нам, что до сих пор отпаивают друг друга валерьянкой. «Это наша большая беда, и мы ее сейчас расхлебываем, — рассказала нам глава управления Лилия Заворотня. — Он пришел к нам на работу по объявлению, проработал три месяца, вроде все было нормально. С ним в кабинете сидели четыре женщины, у них был шок после этой истории. Ведь у них есть дочери...».

Напомним, трое парней познакомились с девушкой 9 марта, пригласили ее к одному из них домой. По данным милиции, Оксану трое по очереди изнасиловали, а потом придушили и вынесли на стройку, где бросили в костер и ушли. Девушка чудом выжила, но 55% ее тела обожжено, врачам пришлось ампутировать ей руку и обе ступни