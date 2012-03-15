Янукович сменил руководителя Антитеррористического центра СБУ

Президент указом № 196/2012 назначил первого зампредседателя СБУ Петра Шатковского руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 196/2012 назначил первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Петра ШАТКОВСКОГО руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Текст указа размещен на сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, 25 февраля 2012 года В.ЯНУКОВИЧ уволил П.ШАТКОВСКОГО с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины и назначил первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

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