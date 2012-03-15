«Французская весна» откроется представлением летающих звонарей

Проведение уже традиционного фестиваля «Французская весна в Украине» имеет три основные цели – открывать новое и помогать открывать другим, объединять людей и устроить настоящий праздник.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом сегодня во время пресс-конференции в Киеве сказал Посол Франции в Украине Ален РЕМИ.

В контексте «устраивания праздника» он, в частности, отметил, что даже в условиях экономических трудностей нужно время от времени развлекаться и обязательно воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляет Фестиваль для этого.

А.РЕМИ напомнил, что в этом году уже девятый фестиваль «Французская весна в Украине», который будет проходить в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Львове, Одессе и Харькове, откроется 4 апреля в столице на Софийской площади фантастическим представлением «Безумные звонари» от компании «Transe express» в 20.30.

Организаторы обещают, что целый оркестр необычных музыкантов поднимется в воздух и будет бурлить в небе, удивляя всех своим искусством перезвона, и что эта «музыка» привлечет внимание всего города, а ее отголоски, без всякого усилителя, услышат тысячи людей.

Среди фестивальных мероприятий украинцы также смогут увидеть современное цирковое представление «Чудо-водные истории» от компании «Barolosolo», побывать на допремьерных показах французских фильмов и на знаменитой Ночи короткого метра, принять участие как в музыкальной программе французских солистов в «Неделе высокой классики», организованной дирижером Романом КОФМАНОМ, так и литературной - встречи с писателями Жилем РОЗЬЕ и Пьером-Луи БАССОМ. Их участие в Фестивале как пламенного любителя футбола и специалиста по международным отношениям, является стремлением «вписать» в рамки «Французской весны» тему чемпионата Евро-2012 и отметить связь между футболом и глобализацией.

Кроме того, публике представят выставку современной живописи «Живая фигура», а также театральные постановки.

Завершит Фестиваль концерт группы «Paris Combo» на Певческом поле в Киеве 27 апреля в 19.30. Как и всегда, отметили организаторы, большая часть мероприятий будет для посетителей бесплатной, остальные – с минимально возможной платой.

Рассказывая о событиях Фестиваля, Посол Франции назвал его «прекрасной авантюрой», и отметил, что нынешняя «Французская весна» является очередным свидетельством попытки посольства и французских организаций и компаний поставить культурное сотрудничество на центральное место двусторонних обменов в Украине.