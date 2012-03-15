Украинцев массово обманывают по почте

В Украине работают десятки фирм, рассылающих по почте ложные сообщения о выигрышах автомобилей и квартир.

Как сообщает журнал Weekly.UA, который провел расследования деятельности так называемых каталожных компаний, ежемесячно по стране рассылаются сотни тысяч писем, в которых, обращаясь к получателям по имени-отчеству, их поздравляют с победой в розыгрыше. Хотя получатели писем, а это в основном жители глубинки, ни в каких викторинах и лотереях участия не принимали. Единственное условие для получения дорогостоящего подарка – надо купить какой-либо товар из прилагаемого каталога. Но на самом деле после этого человек становится не победителем, а лишь одним из участников розыгрыша квартиры или автомобиля, о чем традиционно сообщается в мелкой сноске, которую прочитывают далеко не все.

Получив призрачный шанс улучшить жизнь, люди боятся упустить его и вступают в навязанную игру. Сначала оплачивают первую посылку, а потом, подогреваемые новыми обещаниями организаторов, и вторую, и третью… На разные ненужные вещи они тратят пенсии и зарплаты, но чуда так и не случается.

В феврале Антимонопольный комитет установил, что некоторые из фирм вообще не проводят обещанных в своих почтовых рассылках розыгрышей, а «обманывают граждан о возможности получения выигрыша». Конечной целью действий таких фирм АМК назвал намерение сбыть разные товары по завышенным в 2–4 раза ценам.

В частности, компания «Почтовый магазин» была оштрафовали на 1,7 млн. грн. В итоге эта фирма не только не заплатил штраф, но и бесследно исчезла. Как показало расследование Weekly.UA, подобные «Почтовому магазину» фирмы время от времени перерегистрируются, чтобы избегать претензий со стороны государственных органов. Зачастую они регистрируются на подставных лиц или по юридическим адресам, где на самом деле не располагаются.