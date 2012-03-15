В Севастополе задержали педофила: выслеживал своих жертв возле школ

В Севастополе задержан 39-летний педофил.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в г. Севастополе, мужчина подыскивал возле школ девочек в возрасте от 12 до 17 лет, предлагал сфотографироваться и сняться в видеоролике. Когда девочка соглашалась, привозил к себе домой, снимал на фото- и видеокамеру.

В ходе обыска у злоумышленника были изъяты фото- и видеокамеры, компьютер, фотографии и видео порнографического содержания.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Установлено 4 факта преступной деятельности педофила. Проводятся мероприятия по установлению других девочек, пострадавших от действий злоумышленника.

Сотрудники севастопольской милиции ранее уже дважды задерживали злоумышленника, однако суд дважды избирал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.