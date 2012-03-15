В Севастополе задержали педофила: выслеживал своих жертв возле школ
Интересовали девочки в возрасте от 12 до 17 лет
В Севастополе задержан 39-летний педофил.
Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в г. Севастополе, мужчина подыскивал возле школ девочек в возрасте от 12 до 17 лет, предлагал сфотографироваться и сняться в видеоролике. Когда девочка соглашалась, привозил к себе домой, снимал на фото- и видеокамеру.
В ходе обыска у злоумышленника были изъяты фото- и видеокамеры, компьютер, фотографии и видео порнографического содержания.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
Установлено 4 факта преступной деятельности педофила. Проводятся мероприятия по установлению других девочек, пострадавших от действий злоумышленника.
Сотрудники севастопольской милиции ранее уже дважды задерживали злоумышленника, однако суд дважды избирал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.