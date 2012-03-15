В одесском селе нашли 3,5-километровый спиртопровод из Приднестровья

Контрабандный канал перемещения спирта через государственную границу Украины выявила налоговая милиция на территории Раздельнянского района Одесской области.

Как сообщили УНИАН в Управлении взаимодействия со СМИ и общественностью ГНС в Одесской области, спирт перекачивался в Украину по пластиковому трубопроводу длиной около 3,5 км, проложенному неглубоко в земле. Он начинался в селе Новокотовск в Приднестровье и доходил до села Павловка Раздельнянского района Одесской области.

Выход трубопровода на территории Украины был замаскирован в камыше на берегу озера.