В одесском селе нашли 3,5-километровый спиртопровод из Приднестровья
18:15, 15 марта 2012Общество
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Выход трубопровода на территории Украины был замаскирован в камыше на берегу озера.
Контрабандный канал перемещения спирта через государственную границу Украины выявила налоговая милиция на территории Раздельнянского района Одесской области.
Как сообщили УНИАН в Управлении взаимодействия со СМИ и общественностью ГНС в Одесской области, спирт перекачивался в Украину по пластиковому трубопроводу длиной около 3,5 км, проложенному неглубоко в земле. Он начинался в селе Новокотовск в Приднестровье и доходил до села Павловка Раздельнянского района Одесской области.
Выход трубопровода на территории Украины был замаскирован в камыше на берегу озера.
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