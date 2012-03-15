Бойко и Миллер снова обсудили газовый вопрос

Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», "на встрече обсуждались вопросы сотрудничества России и Украины в газовой сфере".

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

20 февраля председатель Госдумы РФ Сергей НАРЫШКИН сообщил журналистам, что Министерство энергетики России передало Украине новый проект газового договора.

3 марта Н.АЗАРОВ сообщил журналистам, что во время визита в Украину председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергея НАРЫШКИНА им был передан Украине проект нового контракта, который предусматривает снижение стоимости газа на 10%. «Это очень серьезный документ, который сразу же был передан Министерству топлива и энергетики Украины, Министерству юстиции и другим министерствам на детальное рассмотрение. Вот это все, что я могу сказать на сегодняшний день», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что сейчас проводится изучение этого документа.

15 марта президент Российского газового общества, депутат Госдумы России Валерий ЯЗЕВ заявил, что газовые переговоры не заканчиваются, потому что Украина ничего не предлагает России за снижение цены на газ.