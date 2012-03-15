В Симферополе нашли изувеченную девушку - растерзали собаки?

В Симферополе сегодня нашли изувеченную девушку. Молодая крымчанка скончалась в больнице.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба главного управления МВД в Крыму.

25-летнюю девушку в разорванной одежде обнаружили утром в дачном массиве Каменка вблизи Симферополя. «У нее выявлены многочисленные раны всего тела, которые могли быть причинены собаками», - заявили в милиции.

Девушка умерла в реанимации. Ее тело направили на экспертизу, по результатам которой будут известна причина смерти.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщает "Главное", по информации крымских СМИ, девушку избили, раздели и оставили на обочине проезжей части.

Как рассказывают местные жители, сегодня около двух часов ночи на улице раздавались громкие мужские голоса и крик девушки, которая просила о помощи, однако никто не придал этому особого внимания. Затем женские крики уже в сопровождении собачьего лая повторились в четыре часа утра.

В 7 утра люди, которые шли на работу, увидели страшную картину: на обочине дороги в луже крови, которая растеклась на несколько метров, лежала голая девушка, ее одежда была сложена неподалеку. Люди вызвали скорую помощь, которая увезла ее в бессознательном состоянии.

На теле потерпевшей были обнаружены многочисленные рваные раны от собачьих укусов - ноги были покусаны до костей, на голове не было волос

Местные жители уверены, что девушку избили, изнасиловали и оставили умирать, после чего на ее тело накинулась свора собак.