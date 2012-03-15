В ГПУ рассказали о родителях николаевских насильников

Генеральная прокуратура Украины направила в Николаев группу работников центрального аппарата с целью проверки состояния расследования дела об изнасиловании и покушении на убийство девушки.

Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации ГПУ, по указанию Генпрокуратуры, учитывая тяжесть совершенного преступления против гражданки 1993 г.р. и его общественный резонанс, уголовное дело было передано в Главное следственное управление МВД Украины.

Состояние расследования уголовного дела находится на личном контроле генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ.

В ходе проведения прокурорской проверки было установлено, что родители, родные и близкие лиц, обвиняемых в совершении преступления, не работают в органах государственной власти, органах местного самоуправления, органах прокуратуры и других правоохранительных органах.

В частности, установлено, что мать обвиняемого К. не работает с 2005 года, а его отец – не известен. Мать обвиняемого П. работает библиотекарем, а его отец умер 1 января 2012 года. Отец третьего обвиняемого до 2009 года работал первым заместителем председателя Еланицкого райсовета, с 2009 года – пенсионер; его мать до 2010 года работала председателем Еланицкой райгосадминистрации, с 2010 года – пенсионерка.

На данное время, по представлению прокурора, все трое мужчин, которые совершили преступление, арестованы судом.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю Оксану МАКАР и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь.

Пострадавшая с ожогами 55% тела находится в областном центре термической травматологии в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку, и врачи рассматривают возможность последующих операций

11 марта трех подозреваемых задержали, однако двоих из них затем отпустили под подписку о невыезде.

13 марта в Николаеве состоялись две акции протеста против решения отпустить под подписку о невыезде двоих подозреваемых в преступлении.

После этого по представлению прокуратуры Николаевской области суд принял решение об аресте всех троих подозреваемых.

Однако 14 марта мать девушки Татьяна СУРОВИЦКАЯ заявила, что следователи пытаются уменьшить вину троих подозреваемых в совершении преступления.