В Гайсине из банкомата украли 400 тысяч

В Гайсине Винницкой области из банкомата неизвестные украли 400 тыс. грн.

Как сообщает Сектор связей с общественностью УМВД в Винницкой области, банкомат не находился под охраной ГСО. Банкомат был установлен в боковом помещении одного из частных заведений общественного питания.

Возбуждено уголовное дело по ст. 185 ч. 5 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).