В Гайсине из банкомата украли 400 тысяч
10:56, 15 марта 2012Общество
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Банкомат был установлен в боковом помещении одного из частных заведений общественного питания
В Гайсине Винницкой области из банкомата неизвестные украли 400 тыс. грн.
Как сообщает Сектор связей с общественностью УМВД в Винницкой области, банкомат не находился под охраной ГСО. Банкомат был установлен в боковом помещении одного из частных заведений общественного питания.
Возбуждено уголовное дело по ст. 185 ч. 5 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).
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