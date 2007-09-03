Китайский аналог Google замахнулся на Японию

Китайский аналог Google, поисковая система Baidu, которая имеет значительные планы по расширению, намерена запустить японский сервис. По словам финансового директора Baidu Шауна Ванга, компания не ждет быстрой прибыли, но рассчитывает на потенциал японского рынка.

При этом Шаун не стал комментировать слухи, что следующим направлением Baidu может стать Южная Корея.

Baidu занимает половину поисковой области в китайском сегменте интернета.

Газета.ру