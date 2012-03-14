Пристройка суда залезла на могилу врачей, расстрелянных фашистами в Харькове

В Харькове на площади Свободы представители левых политических сил пикетировали областную государственную администрацию с требованием благоустроить «Братскую могилу жертв фашизма 1943 года».

Как передает корреспондент УНИАН, в пикете приняли участие около 50 активистов Коммунистической партии Украины, Всеукраинского союза советских офицеров, Русского вече, Всеукраинского союза рабочих, объединения «Трудовая Харьковщина».

Участники акции держали флаги СССР, символику КПУ, Всеукраинского союза советских офицеров, Всеукраинского союза рабочих, а также транспаранты с надписями «Требуем увековечить на памятнике все установленные по архивам имена захороненных в братской могиле», «Позор властям Харькова, области и Украины за надругательство над «Братской могилой жертв фашизма 1943 года», «Требуем создать вдоль здания суда аллею, достойную памяти более тысячи жертв», «Прекратить глумление над памятью героев, принявших мученическую смерть за то, чтобы все мы могли сегодня жить».

По словам участника акции, члена президиума Всеукраинского союза советских офицеров Геннадия МАКАРОВА, пикет приурочен к годовщине начала расстрелов советских военных, врачей и жителей Харькова фашистскими оккупантами в 1943 году.

Он сообщил, что участники акции требуют от местной власти отремонтировать и упорядочить братскую могилу жертв расстрелов на территории Харьковского военного госпиталя, а также обеспечить открытый доступ всех желающих к захоронению советских военных. По словам Г.МАКАРОВА, в братской могиле похоронено более 1 тысячи военных, врачей и медсестер военного госпиталя.

Г.МАКАРОВ отметил, что Харьковский апелляционный хозяйственный суд выкупил одно из зданий на территории Харьковского военного госпиталя и сделал к нему пристройку, которая зашла на территорию охраняемой зоны братской могилы. Он подчеркнул, что во время строительных работ братская могила была повреждена, на ее территории была устроена свалка строительных отходов, а сам монумент был отгорожен.

По словам Г.МАКАРОВА, общественные активисты разработали и предложили проект благоустройства «Братской могилы жертв фашизма 1943 года», однако на сегодняшний день никакой реакции со стороны органов власти не было.

Участники пикета приняли текст резолюции на имя Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, руководства Харьковской облгосадминистрации, города Харькова, Харьковского апелляционного хозяйственного суда с требованием должным образом восстановить монумент.

«Государство, которое не хранит память о погибших за него, не имеет будущего», - подчеркнул Г.МАКАРОВ.