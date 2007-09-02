Папа римский призывает спасать планету, пока не поздно

Папа римский БЕНЕДИКТ XVI, возглавивший в воскресенье первое экологическое молодежное шествие, заявил, что мировые лидеры должны принять смелые решения, чтобы спасти планету, «до того как будет слишком поздно».

Об этом сообщает Reuters.

«Решительное «да» необходимо при принятии решений по защите окружающей среды, а также непоколебимая приверженность стремлению предотвратить опасность необратимых изменений», - сказал 80-летний понтифик перед полумиллионом собравшихся близ городка Лоретто, расположенном на Адриатическом побережье.