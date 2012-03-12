Чтобы мэр Одессы их услышал, люди блокировали движение на магистрали
Накал страстей на магистрали достиг предела, когда автомобиль «Мереседес» наехал на ногу одному из участников акции
Сегодня около полусотни жителей Одессы, принявших долевое участие в 2004 году в инвестировании строительства 10-этажного жилого дома в Суворовском районе, свыше часа блокировали автомобильное движение на оживленной Николаевской магистрали, добиваясь встречи с руководством мэрии. Участники акции требуют возобновления компанией-подрядчиком замороженной стройки.
Как передает корреспондент УНИАН, двигаясь непрерывной цепочкой по пешеходному переходу участники акции не давали возможности добраться на работу десяткам тысяч горожан. В руках обманутые застройщики держали лозунги «Доверились Госфонду – остались без квартир!», «Требуем достроить наш дом на улице Бочарова, 45» и другие.
Накал страстей на магистрали достиг предела, когда автомобиль «Мереседес» наехал на ногу одному из участников акции, которому пришлось вызвать машину «скорой помощи». А рядом с пешеходным переходом произошло ДТП - два автомобиля столкнулись, пытаясь объехать протестующих. С учетом этого автоинспекторы начали останавливать и разворачивать автомобили, а на место акции обманутых инвесторов прибыл вице-мэр города по вопросам строительства Анатолий ОРЛОВ.
Люди ушли с проезжей части на тротуар и напомнили А.ОРЛОВУ, что за 7 лет компания-подрядчик построила в рамках выполнения Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 год всего три этажа дома, в который инвесторы вложили деньги. В последние годы строительство дома заморожено, а люди продолжают выплачивать кредиты за несуществующее жилье.
Хотя в ходе предвыборной кампании, напомнили участники акции, нынешний мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ обещал избирателям достройку дома №45 по улице Бочарова, в котором ими приобретены квартиры.
Сейчас в мэрии началась встреча представителей застройщиков с руководством горсовета, на которой люди рассчитывают узнать, какие предпринимаются меры к завершению строительства и сдачи в эксплуатацию дома, в который уже вложено около 10 млн. грн.