Чтобы мэр Одессы их услышал, люди блокировали движение на магистрали

Сегодня около полусотни жителей Одессы, принявших долевое участие в 2004 году в инвестировании строительства 10-этажного жилого дома в Суворовском районе, свыше часа блокировали автомобильное движение на оживленной Николаевской магистрали, добиваясь встречи с руководством мэрии. Участники акции требуют возобновления компанией-подрядчиком замороженной стройки.

Как передает корреспондент УНИАН, двигаясь непрерывной цепочкой по пешеходному переходу участники акции не давали возможности добраться на работу десяткам тысяч горожан. В руках обманутые застройщики держали лозунги «Доверились Госфонду – остались без квартир!», «Требуем достроить наш дом на улице Бочарова, 45» и другие.

Накал страстей на магистрали достиг предела, когда автомобиль «Мереседес» наехал на ногу одному из участников акции, которому пришлось вызвать машину «скорой помощи». А рядом с пешеходным переходом произошло ДТП - два автомобиля столкнулись, пытаясь объехать протестующих. С учетом этого автоинспекторы начали останавливать и разворачивать автомобили, а на место акции обманутых инвесторов прибыл вице-мэр города по вопросам строительства Анатолий ОРЛОВ.

Люди ушли с проезжей части на тротуар и напомнили А.ОРЛОВУ, что за 7 лет компания-подрядчик построила в рамках выполнения Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 год всего три этажа дома, в который инвесторы вложили деньги. В последние годы строительство дома заморожено, а люди продолжают выплачивать кредиты за несуществующее жилье.

Хотя в ходе предвыборной кампании, напомнили участники акции, нынешний мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ обещал избирателям достройку дома №45 по улице Бочарова, в котором ими приобретены квартиры.

Сейчас в мэрии началась встреча представителей застройщиков с руководством горсовета, на которой люди рассчитывают узнать, какие предпринимаются меры к завершению строительства и сдачи в эксплуатацию дома, в который уже вложено около 10 млн. грн.