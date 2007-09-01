Американка родила тройню второй раз подряд (фото)

Жительница штата Огайо второй раз подряд родила тройню. В обоих случаях женщине удавалось забеременеть естественным путем, без использования препаратов, стимулирующих овуляцию.

По словам Виктории Ласита (Victoria Lasita), она и ее супруг собирались завести еще одного общего ребенка и никак не рассчитывали на столь значительное прибавление в семействе. Помимо шести общих детей у 39-летней Виктории и ее 48-летнего мужа Тима есть три взрослых ребенка от разных браков.

Роды, которые начались на 34-й неделе беременности и потребовали кесарева сечения, приняли сотрудники Центра репродуктивного здоровья и искусственного оплодотворения Бетэсда в Цинцинатти, штат Огайо. Дети появились на свет недоношенными, однако их состояние не вызывает беспокойства у врачей.

Как пояснил директор клиники Глен Хофман, зачатие троих близнецов естественным путем происходит в одном из 8 тысяч случаев. Вероятность же повторного зачатия тройни - один шанс на 64 миллиона.

Предыдущая тройня появилась на свет в 2003 году. В декабре старшим тройняшкам Ласита исполняется четыре года. Из предыдущего опыта супругам известно, что уход за тремя близнецами требует порядка 300 памперсов и 168 бутылок молочной смеси в неделю.

«Приходится принимать то, что преподносит нам Бог, - заявила госпожа Ласита журналистам - Возможно, Он полагает, что мы с этим справимся».

Медпортал