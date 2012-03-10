В Херсонской области живьем сгорел трехлетний ребенок

В Херсонской области в результате пожара погиб 3-летний ребенок.

Как сообщили УНИАН в Территориальном управлении МЧС в Херсонской области, пожар произошел 9 марта в частном жилом доме в селе Отрадовка Новотроицкого района.

В результате пожара пострадали двое взрослых и два ребенка.

Мальчик 2009 года рождения с ожогами до 95% поверхности тела умер в реанимации. Его 7-летняя сестра, 33-летний отец и 57-летняя бабушка находятся в областной клинической больнице.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (в помещении, где установлена печь, переливали дизельное горючее).