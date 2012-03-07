Налоговики из Алчевска «нагрели» государство на 1 миллион

В Алчевске Луганской области должностные лица объединенной Государственной налоговой инспекции нанесли государству ущерб на сумму почти 1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как говорится в сообщении, должностные лица Алчевской ОГНИ, действуя в интересах контрагентов частного предприятия, внесли в официальные документы недостоверные сведения о наличии хозяйственной деятельности, чем нанесли государству ущерб на указанную сумму.

По результатам проверки в отношении должностных лиц Алчевской ОГНИ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением; служебный подлог). По делу ведется следствие.