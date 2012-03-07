Милиция рассказала, сколько борделей нашли в Киеве

С начала 2012 года в столице была разоблачена деятельность 20 борделей.

Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью МВД Украины Владимир Полищук в эфире телеканала ТВi.

"Проблема эта существует. Берем Киев, третий месяц начался в этом году, но уже 20 уголовных дел. 20 борделей. Это 302-303 статьи Уголовного кодекса", - отметил он.

"Девушки, которые занимаются проституцией - обычные административные правонарушители... А вот уголовная ответственность - сутенеры и держатели притонов", - уточнил Полищук.

Украинская правда