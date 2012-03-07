Милиция рассказала, сколько борделей нашли в Киеве
19:18, 07 марта 2012Общество
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"Девушки, которые занимаются проституцией, - обычные административные правонарушители. А вот криминальная ответственность - сутенеры и держатели притонов", - уточнил Полищук
С начала 2012 года в столице была разоблачена деятельность 20 борделей.
Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью МВД Украины Владимир Полищук в эфире телеканала ТВi.
"Проблема эта существует. Берем Киев, третий месяц начался в этом году, но уже 20 уголовных дел. 20 борделей. Это 302-303 статьи Уголовного кодекса", - отметил он.
"Девушки, которые занимаются проституцией - обычные административные правонарушители... А вот уголовная ответственность - сутенеры и держатели притонов", - уточнил Полищук.
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