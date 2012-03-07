Нафтогаз рассчитался с Газпромом за февраль

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сегодня, 7 марта, перечислила ОАО «Газпром» около 1,3 млрд. долл. США за импортированный в феврале природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, цена природного газа для компании в первом квартале 2012 года составляет около 416 долл. США.

Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенного между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. США за тыс. куб. м.

Напомним, «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.