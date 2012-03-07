Арбузов передумал делать рубль резервной валютой?

Национальный банк Украины пока не планирует включать рубль в состав валютных резервов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил глава Нацбанка Сергей АРБУЗОВ.

«Мы пока не планируем включать российский рубль в резервную валюту», - сказал С.АРБУЗОВ.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что Нацбанк отказался от такого шага, С.АРБУЗОВ сказал: «Нет, мы не еще отказывались – мы еще не планировали. Мы только думаем об этом. Решение еще не принято. Мы работаем над этим вопросом».

Как сообщал УНИАН, Нацбанк планировал ввести российский рубль в первую категорию валют и учитывать его в золотовалютных резервах.

как отметил глава Нацбанка С. АРБУЗОВ, пополнение рублевого резерва будет происходить за счет использования этой валюты в торговых операциях с Россией. При этом С.АРБУЗОВ не уточнил сроки, когда может быть принято решение о включении рубля в валютные резервы.

Напомним, в первую группу Классификатора включены Свободно конвертированные валюты, которые широко используются для осуществления платежей по международным операциям и продаются на главных валютных рынках мира. Это такие валюты, как австралийские доллары, английские фунты стерлингов, датские кроны, доллары США, канадские доллары, японские иены, евро, СПЗ и т.д. Право Нацбанка определять валюты инвестирования предусмотрено Законом Украины «О режиме иностранного инвестирования».

Как сообщалось, в сентябре 2008 года "Газпром" заявил о планах с 2009 года в расчетах с некоторыми своими контрагентами перейти на рубли. В Украине вопрос о возможности взаимных расчетов с Россией в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве рассматривается с 2010 года.

26 октября т.г. в Москве в ходе встречи председателя Национального банка Украины Сергея АРБУЗОВА с исполняющим обязанности министра финансов Российской Федерации Антоном СИЛУАНОВЫМ, руководством Центрального банка Российской Федерации и ОАО «Газпром» была достигнута договоренность об оплате потребленного Украиной газа в рублях.

Тогда НБУ заявлял, что планирует и в дальнейшем проводить работу по валютной диверсификации в расчетах с основными торговыми партнерами Украины, как странами - членами Европейского Союза, так и Российской Федерацией, Китаем и другими.

В декабре т.г. "Нафтогаз" впервые частично расплатился с «Газпромом» в рублях за газ, поставленный в ноябре.