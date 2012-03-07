Суд над убийцей 8-летней девочки идет в закрытом режиме

6 марта в Ровеньковском городском суде Луганской области начались слушания по делу об убийстве 8-летней Даши Биденко, которое было совершено в октябре прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, процесс проходит в закрытом режиме, представителей СМИ пропустили в зал на непродолжительное время.

Дело слушает коллегия Ровеньковского горсуда под председательством Алексея ЖАДАНА, государственное обвинение поддерживает помощник прокурора города Виктор РУЧКИН.

Санкция статьи, по которой предъявлено обвинение подозреваемому Дмитрию САФРОНОВУ, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Пока участники процесса от каких бы то ни было комментариев воздерживаются. В суде обещают, что приговор будут оглашать публично.

3 октября 2011 года тело 8-летней Д.Биденко было обнаружено в шкафу в соседней квартире. 5 октября по подозрению в убийстве ребенка милиция задержала сына хозяина квартиры Д.САФРОНОВА.