Рыночные торговцы пикетировали горсовет

6 марта около ста предпринимателей, торгующих на Житнем рынке в Житомире, пикетировали Житомирский городской совет с требованием отменить распоряжение, касающееся изменений правил торговли возле рынка.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель директора департамента собственности и рыночного регулирования Житомирского городского совета Светлана РАБОЩУК, с пикетировщиками встретились руководители городских властей и выслушали их требования.

С.РАБОЩУК также напомнила, что 1 марта этого года в пресс-центре городского совета состоялась встреча заместителя городского председателя Петра ЗАКУСИЛА и начальника КП «Инспекция по благоустройству г. Житомира» Юрия САМБОРСКОГО с инициативной группой предпринимателей, работающих возле Житнего рынка.

"Тогда в совещании приняли участие представители городской санитарно-эпидемиологической станции, государственной налоговой инспекции в Житомире и руководители всех рынков Житомира, где есть свободные торговые места", - сказала С.РАБОЩУК.

В частности, руководители рынков предоставили предпринимателям свои предложения относительно свободных мест по группе товаров и стоимости торгового места.

С.РАБОЩУК уточнила, что власти города предложили торговцам до 18 марта этого года определиться с местами торговли и сообщить, на каких именно рынках Житомира они намерены торговать.

После 18 марта в Житомире планируют отменить уличную торговлю возле Житнего рынка.