В Ровно напишут 12 историй об УПА, которые разместят в соцсетях

Украинской повстанческой армии жители г. Ровно напишут 12 документальных историй о ее борьбе и разместят их в социальных сетях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель городского головы г. Ровно Галина КУЛЬЧИНСКАЯ.

По ее словам, написать такую историю или рисунок о борьбе УПА может каждый, кто присоединится к соответствующей группе в социальных сетях.

Документальные истории будут проиллюстрированы картинами молодого ривненского художника. Первую из них под названием "Ожидаю Весну " он уже представил общественности, остальные будут появляться в течение года – до 14 октября, когда будет отмечаться 70-летие УПА.

Свое имя художник пока держит в секрете, все картины он рисует бесплатно.

После завершения этой акции городские власти оформят истории об УПА в книгу. Кроме того, в честь Украинской повстанческой армии планируют издать настенный календарь, который получит каждая школа и вуз города.

"Картины по очереди будут появляться в интернете. Для этого открыты соответствующие страницы "Вконтакте" и в "Фейсбуке". 11-я и 12-я истории появятся в сентябре-октябре. Молодые люди могут написать к ним поэтическое или прозаическое произведение, эссе», - сказала Г.КУЛЬЧИНСКАЯ.