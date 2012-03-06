МИД Украины проверяет, есть ли среди задержанных в Москве украинцы
13:26, 06 марта 2012Общество
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5 марта после митингов оппозиции московская полиция задержала около 250 человек
Александр ДИКУСАРОВ
Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию, есть ли среди задержанных во время митингов в Москве граждане Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
«Мы проверяем всю информацию, пока еще такой информации нам не поступало», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы ГУВД Москвы, 5 марта в митингах оппозиции "За честные выборы" в российской столице приняли участие около 14 тыс. человек. После митингов московская полиция задержала около 250 участников митингов.
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