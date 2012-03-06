Тюремщики будут хлебать баланду за организацию встречи с вип-арестантом

Железнодорожный райсуд Симферополя приговорил старшего оперуполномоченного Симферопольского СИЗО к пяти годам тюрьмы, а исполняющего обязанности начальника по оперативной работе - к семи за организацию в изоляторе незаконного свидания с арестантом: экс-спикером крымского парламента Анатолием ГРИЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Суд признал работников учреждения пенитенциарной системы виновными в злоупотреблении служебным положением.

«К осужденным также применено дополнительное наказание в виде конфискации имущества и лишения права в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах», - говорится в пресс-релизе.

Посетитель, который незаконно находился в СИЗО, за втягивание работников изолятора в преступную деятельность получил пять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, бывший председатель Верховного совета Крыма А.ГРИЦЕНКО обвиняется в превышении власти на посту руководителя Ленинской райгосадминистрации (2001-2005 годы) при изъятии из пользования военного совхоза «Азовский» более 4,8 тыс. га. Прокуратура Крыма оценила ущерб в 23 млн. грн. Дело А.ГРИЦЕНКО, который уже больше года содержится под стражей, рассматривает суд в Запорожье.