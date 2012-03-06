Сотрудник банка придумал, как снимать деньги с кредиток клиентов

В Луганске задержан 20-летний сотрудник банка, нанесший этому учреждению ущерб в размере более 30 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Луганской области, он оформлял кредитные карты, однако не выдавал их клиентам, а снимал деньги для своих нужд. Злоумышленник приобрел телефонную сим-карту, вносил номер телефона в анкетные данные клиентов, а затем самостоятельно активировал кредитки.

Когда банк начал рассылку писем клиентам-должникам, сотрудник уволился, а затем скрывался от милиции.

Уже установлены 16 клиентов, не получивших кредитных карт.

Возбуждено уголовное дело по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение путем злоупотребления служебным положением).