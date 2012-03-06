Черноморский флот не может платить за газ в квартирах

Севастополю предложено взять на баланс города 440 квартир от Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге глава Севастопольской горгосадминистрации Владимир ЯЦУБА.

«Это новые дома, начиная с (постройки) 2003 года. Часть домов - с крышными котельными. Всё передаётся нам, и мы готовы их забрать», - сказал он.

По словам В.ЯЦУБЫ, это связано «с ценой газа. Цена газа Черноморскому флоту - она цена промышленная: 510 долларов за тысячу кубометров, а цена бытового газа - 1200-1300 гривень. И эту разницу покрывать структурам Черноморского флота очень сложно». Поэтому, добавил он, министр обороны (министр обороны России Анатолий СЕРДЮКОВ – УНИАН) обратился ко мне, чтобы мы рассмотрели вопрос о приёме их (квартир)».

В.ЯЦУБА также подчеркнул: «В будущем мы этот вопрос будем продолжать только при условии, что эти дома будут приведены в соответствие, и инженерные сети».

По его словам, «постепенно мы будем забирать, чтобы это было в одних руках в городе. Потому что там живут часть людей, которые ушли на пенсию, часть потеряли связь с Черноморским флотом. Мы будем забирать эти дома. Во всяком случае, я буду предлагать это сделать».

Как сообщалось, 2 марта В.ЯЦУБА заявил, что А.СЕРДЮКОВ обратился в ходе пребывания с рабочим визитом в Севастополе 27 февраля с просьбой к руководству горадминистрации о принятии на баланс города 400 квартир, принадлежащих ЧФ России.