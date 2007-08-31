Донецкие шахтеры пройдут пешим походом с требованием выплатить страховки и регрессы

C 31 августа по 7 сентября шахтеры-инвалиды пройдут пешим походом по Донецкой области с требованием выплатить страховки и регрессы.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке уполномоченный представитель Всеукраинской общественной организации "Союз шахтеров-инвалидов Украины" Евгений ЧЕБОТАРЕВ, такой акцией инвалиды намерены высказать протест против "неправильного перерасчета зарплат и коррупции в медицинско-социальной экспертной комиссии, присваивающей группу инвалидности". Е.ЧЕБОТАРЕВ уточнил, что пеший ход начнут из Дзержинска 20 горняков-инвалидов жителей Дзержинска и Енакиево. "Сколько будет до конца идти, я не могу сказать", - отметил Е.ЧЕБОТАРЕВ. Одновременно он не исключил, что количество участников наверняка увеличится по пути следования через Горловку, Енакиево, Шахтерск, Торез, Снежное, Зугрэс, Харцызск, Макеевку и Донецк. Всего участники акции намерены пройти более 300 км и в Донецке решить, идти ли им "на Киев". Е.ЧЕБОТАРЕВ акцентировал, что шахтеры-регрессники на протяжении многих лет добиваются перерасчета регресса в судах. "Верховный Суд для Донецкой области не вынес ни одного решения положительного. Есть решение положительное только по Первомайску Луганской области. Они пошли пешком на Киев, дошли до Киева и суды стали их требования удовлетворять. И даже Верховный Суд тоже тот же состав суда, те же самые люди, тот же состав суда выносят им положительное решение, нам отрицательное", - подчеркнул Е.ЧЕБОТАРЕВ.

Кроме того, по словам члена "Союза шахтеров-инвалидов Украины" Владимир ФИСАКА, за 10 минувших лет у регрессников украли "около 250 тыс. гривен у каждого". "С 1997 года при каждом повышении тарифов на такой же процент должен повысится регресс. Получается, 5,6 % украли у регрессников, это около 250 тыс. гривен у каждого", - сказал В.ФИСАК. Он также сообщил, что поддержку их акции выразил "Независимый профсоюз горняков" и Блок Юлии Тимошенко, обеспечивший участников акции палатками, спальными мешками и автосопровождением. При этом В.ФИСАК указал, что шахтеров не беспокоит, что их поход могут расценить как политический. "Если в 1998 году у нас были экономические требования, то теперь у нас политические требования. Не будет ЯНУКОВИЧА, будет порядок здесь", - высказал убежденность В.ФИСАК.