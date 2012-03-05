Завтра в Украине - до 19° мороза

Завтра в Украине ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 7-12°, днем 1-6° мороза; в Карпатах ночью 14-19°, днем 8-13° мороза; в Закарпатье, юге Одесской орбласти и в Крыму ночью 5-10° мороза (на Южном побережье Крыма 0-2° мороза), днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киевской области во вторник ожидается небольшой снег (ночью местами). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 1-6° мороза. В Киеве температура ночью 7-9°, днем 2-4° мороза.