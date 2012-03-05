Завтра в Украине - до 19° мороза
13:42, 05 марта 2012Общество
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На дорогах - гололедица
Завтра в Украине ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 7-12°, днем 1-6° мороза; в Карпатах ночью 14-19°, днем 8-13° мороза; в Закарпатье, юге Одесской орбласти и в Крыму ночью 5-10° мороза (на Южном побережье Крыма 0-2° мороза), днем от 2° мороза до 3° тепла.
В Киевской области во вторник ожидается небольшой снег (ночью местами). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 1-6° мороза. В Киеве температура ночью 7-9°, днем 2-4° мороза.
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