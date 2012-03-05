Этот уголь не годится даже для казармы

В Запорожской области сотрудники управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили руководителя квартирно-эксплуатационного отдела одного из гарнизонов Вооруженных сил Украины, который на сумму свыше 300 тыс. грн. закупил для обогрева казарм уголь, не пригодный для обогрева помещений.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Запорожской области, милиционеры установили, что данный «чиновник достоверно зная, что товар не соответствует качеству, указанному в сертификатах и условиях договора, за бюджетные средства закупил у одного из обществ с ограниченной ответственностью 276 тонн угля. Вследствие должностного преступления государству нанесен ущерб в сумме свыше 314 тыс. грн».

На сегодняшний день по материалам УГСБЭП военной прокуратурой гарнизона возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.423 Уголовного кодекса Украины – «Злоупотребление военнослужащим властью или служебным положением») и ч.2 ст.366 УКУ – «Служебный подлог» .

Ведется следствие.