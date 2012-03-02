Книги Литвина, Азарова и Кравчука претендуют на 3 миллиона из бюджета

Государственный комитет телевидения и радиовещания обнародовал проект перечня книжных проектов, предложенных для участия в программе «Українська книга» 2012 года.

Среди 1200 проектов оказались и книжки коллективов авторов во главе с Владимиром ЛИТВИНЫМ, Николаем АЗАРОВЫМ и Леонидом КРАВЧУКОМ, сообщает сайт «Буквоїд».

«Історію українського парламентаризму» в двух томах и на двух языках (на украинском и английском языках), которую подготовил коллектив авторов во главе со спикером украинского парламента В.ЛИТВИНЫМ, издательство «Днепр» оценило в 1 млн. 153 тыс. 40 грн. В первой книге, как отмечено в аннотации, речь идет об исторических традициях представительской власти на украинских землях, которые анализируются от древнерусских вече до современной парламентской практике. Во второй книге - краткие жизнеописания многих сотен парламентариев 1-6 созывов составляют в совокупности коллективный портрет нашего высшего законодательного органа. Тираж каждого тома - тысяча экземпляров. То есть один экземпляр книжки обойдется государству в среднем в 576 гривен, отмечает «Буквоед».

Другой авторский коллектив во главе с В.ЛИТВИНЫМ подготовил том «Київ» (книга 1, ч. 3) в Своде памятников истории и культуры Украины (энциклопедия в 28 томах). Тираж - 1,8 тыс. экземпляров. Смета - 400 тыс. грн. Предлагает - Главная редакция Свода памятников истории и культуры при издательстве «Українська енциклопедія ім. М.Бажана».

Издательство «Самміт-Книга» подало для участия в программе «Українська книга» работу премьер-министра Украины Н.АЗАРОВА, экс-министра финансов Федора ЯРОШЕНКО и экс-советника главы Минфина Сергея БУШУЕВА «Инновационные механизмы управления программами развития». Тираж - 2 тысячи экземпляров. Смета - 194 тыс. 520 грн.

А «Українська енциклопедія ім. М.Бажана» подала на конкурс книгу «Україна. Мала національна енциклопедія», которую подготовил авторский коллектив во главе с экс-президентом Украины Леонидом КРАВЧУКОМ. Тираж - 2,5 тыс. экземпляров. Смета - 1 млн. 91 тыс. 562 грн.

Сейчас проект перечня книжных проектов находится на рассмотрении экспертного совета по формированию государственного заказа на выпуск издательской продукции при Госкомтелерадио Украины. В состав совета, в частности, входят писатели: Виктор БАРАНОВ, Иван ДРАЧ, Григорий ГУСЕЙНОВ, Андрей КУРКОВ, академики НАН Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ и Валерий СМОЛИЙ.

В этом году на реализацию программы «Українська книга» в госбюджете выделены 40 миллионов гривен.