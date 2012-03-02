В Донецкой области перевернулась 20-тонная цистерна с газом
Авария произошла вчера поздно вечером на 414 км автодороги М-04 Знаменка – Луганск – Изварино. Утечки газа не произошло, угрозы для жизни людей и экологии нет
В Донецкой области на проезжую часть перевернулась цистерна с газом.
Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ ГУ МВД Украины в Донецкой области и в Центре пропаганды ГУ МЧС в Донецкой области, авария произошла вчера поздно вечером на 414 км автодороги М-04 Знаменка – Луганск Изварино.
Со стороны Донецка в направлении Красноармейска двигался автомобиль IVECO с полуприцепом, который перевозил газ аргон (автоцистерна емкостью 20 тонн). Из-за расцепления прицепного устройства цистерна потеряла управление и опрокинулась.
Сотрудники ГАИ сразу же организовали объезд места происшествия. На участке автодороги движение транспорта было перекрыто, объезд осуществляется через Селидово.
Утечки газа не произошло, угрозы для жизни людей и экологии нет, заверили в милиции.
В настоящее время сотрудники МЧС проводят мероприятий по безопасному подъему цистерны на колеса.