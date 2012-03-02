Во Львове водитель управлял автобусом под наркотическим кайфом

Во Львове инспекторы ГАИ задержали водителя пассажирского автобуса, который находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, инспекторы ДПС отдела ГАИ города Львова зафиксировали нарушение правил дорожного движения со стороны водителя автобуса, который не предоставил преимущество в движении пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе. Чтобы не задерживать автобус с пассажирами, инспекторы ГАИ двинулись за ним на конечную остановку.

«При разговоре с водителем у инспекторов возникло подозрение, что с состоянием здоровья данного водителя не все в порядке (дрожание рук, расширенные зрачки глаз, неадекватное поведение). В результате проведения медицинского осмотра было установлено, что 28-летний мужчина управлял автобусом в состоянии наркотического опьянения», - отмечается в сообщении.