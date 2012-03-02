Эксперты объясняют, чем грозит повышение тарифов на электроэнергию

Поднимая тарифы на электроэнергию, государство должно понимать, что это может ухудшить положение промышленных предприятий.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал экс-мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ, комментируя повышение тарифов на электроэнергию на 4% с 1 марта этого года.

По мнению Е.КАРТАШОВА, очередное повышение тарифов на электроэнергию может негативно отразиться на производственных и экономических показателях предприятий с энергоемким производством, таких как «Днепроспецсталь» или «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ). При этом он отметил, что для Запорожского завода ферросплавов проблема удорожания электроэнергии усугубляется нежеланием государства передать в собственность ЗЗФ подстанцию, которой этот завод пользовался до 1 января 2011 года, пока «Запорожьеоблэнерго» не расторгло договор аренды подстанции. «Я считаю, что подстанция, находящаяся на территории завода, должна быть ему продана. Что касается других предприятий, потребляющих большие объемы электроэнергии, то государство должно сегодня посчитать, какая у них прибыль и какая себестоимость продукции. Если рентабельность предприятий окажется ниже 8%, то государство должно оказывать им всестороннюю поддержку, к примеру предоставив дифференцированный тариф на электроэнергию. Нельзя сегодня разбрасываться коллективами, как это произошло на Запорожском алюминиевом комбинате, когда профессионалы вынуждены уезжать работать в другую страну», - отметил Е.КАРТАШОВ.

Как считает директор консалтингового агентства "ТрансЭнергоКонсалтинг" Светлана ГОЛИКОВА, сегодня в Украине существует нелогичная система ценообразования на электроэнергию. «Эта система не отражает реальных затрат на производство электроэнергии ни в атомной энергетике, ни в тепловой, ни в гидроэнергетике. Пока мы не изменим структуру взаимоотношений на энергорынке и не перейдем к европейской модели, ничего не изменится. На примере Европы мы можем увидеть, что даже при изначально высоких ценах на газ, после внедрения открытого рынка цена начинает снижаться. В Украине необходимо менять структуру купли-продажи, перейти к системе двусторонних контрактов (прямых договоров между производителями и потребителями электроэнергии — УНИАН). Также необходимо внедрять спотовый рынок на бирже. Только ежедневная торговля на спотовом рынке покажет реальные цены на электроэнергию, что особенно важно для крупных энергопотребителей», - подчеркнула С.ГОЛИКОВА.

По мнению главы Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолия КИНАХА, государству следовало бы подписать меморандумы о взаимопонимании с крупными потребителями электроэнергии, по аналогии с меморандумом, подписанным УСПП и «Укрзализныцей» 10 февраля этого года. «Особенно это важно в формировании тарифов на электроэнергию. Мы видим, что очень часто тарифы на электроэнергию повышаются немотивированно, снижая конкурентоспособность украинской продукции. Сегодня, к сожалению, это происходит в ферросплавной отрасли Украины», - отметил А.КИНАХ.

При этом он констатировал, что украинские ферросплавные предприятия загружены только на 40-50%, а параллельно с этим растет импорт ферросплавов в Украину. «Таким образом, ухудшается внешнеторговый баланс Украины и простаивают собственные производственные мощности. Такие вещи должны быть максимально минимизированы, потому что ситуация в экономике очень непростая. Власть обязана действовать в первую очередь по принципу "не навреди", максимально сосредоточив усилия на сохранении рабочих мест в Украине», - убежден глава УСПП.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний на март в среднем на 4%.

В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения с 1 марта возрос на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/ч (без НДС).

Увеличение розничных тарифов связано с запланированным ростом стоимости отгружаемого тепловым электростанциям государственными шахтами энергетического угля в среднем на 3,6% с марта.