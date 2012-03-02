Донецк выпустил промо-ролик к Евро-2012
09:56, 02 марта 2012Общество
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"Город силы и красоты, угля и роз"
За 100 дней до старта чемпионата Европы по футболу 2012 года Донецк подготовил промо-ролик о городе.
«Донецк - необычный и интересный город с самобытной культурой и неповторимой красотой. Это город возможностей! Что европейские болельщики должны увидеть в городе силы и красоты, угля и роз, чем оно удивит и очарует гостей - все это в официальном видеоролике принимающего города Донецка», - говорится в сообщении Управления по вопросам подготовки Донецка к Евро-2012.
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