Донецк выпустил промо-ролик к Евро-2012

За 100 дней до старта чемпионата Европы по футболу 2012 года Донецк подготовил промо-ролик о городе.

«Донецк - необычный и интересный город с самобытной культурой и неповторимой красотой. Это город возможностей! Что европейские болельщики должны увидеть в городе силы и красоты, угля и роз, чем оно удивит и очарует гостей - все это в официальном видеоролике принимающего города Донецка», - говорится в сообщении Управления по вопросам подготовки Донецка к Евро-2012.

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