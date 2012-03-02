Украине советуют отправлять в декретный отпуск мужчин

Одна из причин, по которой украинской женщины не достигают высоких позиций на работе и уровня дохода, как у мужчин, – невозможность сочетать карьеру и семейную жизнь без значительных потерь. Об этом в интервью журналу Weekly.ua сообщила глава Фонда народонаселения ООН в Украине, директор Фонда народонаселения ООН в Болгарии, Боснии и Герцеговине Нусхат ЭСАН.

«Гендерному неравноправию в Украине способствует довольно щедрый декретный отпуск. Получается, что эти законодательные нормы работают на дискриминацию женщины. При выборе кандидатуры работодатель всегда будет склонен к тому, что лучше взять на работу мужчину, чем молодую женщину, поскольку оплачивать ей декретный отпуск очень дорого», - заявила Н.ЭСАН.

По ее мнению, выходом из этой ситуации может быть введение законодательной нормы, чтобы отцы тоже могли уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком (в Украине эта норма есть, но ею мало кто пользуется – Weekly.ua), и тогда женщина на меньший период времени будет «выпадать» из карьеры.

«Есть еще один способ, который помог бы лавировать женщине между семьей и работой – это введение гибких рабочих часов, особенно в офисах. Современный технологический уровень позволяет делать много работы на дому и в любое время суток, а женщины бы получили возможность уходить с работы раньше, чтобы забрать ребенка с детского сада, или отлучиться в течение дня. Эти нормы уже давно с успехом применяются в самой системе ООН. И такие же законодательные нормы действуют в странах ЕС», - полагает глава Фонда народонаселения ООН в Украине.

По ее данным, эти меры также могут способствовать росту рождаемости, поскольку многие украинки отказываются от рождения ребенка именно по причине невозможности совместить рождение и воспитание детей с карьерой.