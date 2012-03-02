Причастные к борьбе с браконьерством собрались в парламенте

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО требует от органов милиции привлекать к ответственности лиц, производящих, продающих и применяющих браконьерские средства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, 1 марта 2012 года по его инициативе в парламенте прошел круглый стол, участники которого обсудили состояние выполнения законодательства Украины по борьбе с браконьерством накануне весеннего сезона охоты и нереста. К участию подключились представители Министерства внутренних дел, Государственной таможенной службы Украины, экологических природоохранных общественных организаций и Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

В пресс-службе напомнили, что 4 ноября 2010 года Верховная Рада приняла внесенный Н.ТОМЕНКО закон, которым запрещено изготовление, сбыт и применение браконьерских орудий, а также ввоз в Украину из-за границы широко распространенных браконьерских синтетических сеток, электроудочек и капканов.

В сентябре 2011 года Кабинет министров внес в ВР проект закона о реформировании и совершенствовании разрешительной системы в сфере охраны окружающей природной среды, рационального и неистощаючщего использования природных ресурсов и экологической безопасности, уменьшении регуляторного давления на субъектов ведения хозяйства (№ 9139).

В проекте появилась новая редакция статьи 53 Закона Украины «О животном мире», где нет нормы о запрещении ввоза в Украину браконьерских орудий. 7 февраля 2012 года данный проект парламент принял в первом чтении.

Н.ТОМЕНКО выразил удивление тем, что правительство внесло законопроект, где исчезла норма о запрещении ввоза браконьерских средств. Присутствующие на круглом столе руководители Государственного агентства рыбного хозяйства заявили, что не поддерживают этот законопроект.

По словам вице-спикера, проверки показывают, что на сегодня в Украине существует проблема контроля и применения за использованием браконьерских средств, особенно на местном уровне. Представители общественного объединения «Общество рыбаков Украины» конкретными фактами подтвердили, что в Украине производятся и можно легко купить электроудочки и другие браконьерские средства.

В свою очередь, Н.ТОМЕНКО обратился в Министерство внутренних дел с требованием выполнять закон и пересмотреть меры контроля и выявления запрещенных к использованию в ловле рыбы орудий. Также он предложил накануне весеннего сезона охоты и нереста провести разъяснительную работу и четко информировать и предпринимателей, и граждан о запрете несанкционированного лова рыбы, нарушении законодательства в этой сфере и его последствиях.