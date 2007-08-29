В Харькове на железнодорожной станции погибла 7-летняя девочка
15:46, 29 августа 2007Общество
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Ребёнок умер в машине скорой помощи
На железнодорожной станции Харьков-Сортировочный от удара током погибла 7-летняя девочка.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе линейного управления на Южной железной дороге УМВД Украины на транспорте, девочка получила травму электрическим током в тот момент, когда, забравшись на грузовой вагон, взялась рукой за контактный провод высокого напряжения.
Девочка умерла в машине скорой помощи, сообщили в пресс-службе.
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