В Харькове на железнодорожной станции погибла 7-летняя девочка

15:46, 29 августа 2007
Общество
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Ребёнок умер в машине скорой помощи

На железнодорожной станции Харьков-Сортировочный от удара током погибла 7-летняя девочка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе линейного управления на Южной железной дороге УМВД Украины на транспорте, девочка получила травму электрическим током в тот момент, когда, забравшись на грузовой вагон, взялась рукой за контактный провод высокого напряжения.

Девочка умерла в машине скорой помощи, сообщили в пресс-службе.

 

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