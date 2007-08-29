В Харькове на железнодорожной станции погибла 7-летняя девочка

На железнодорожной станции Харьков-Сортировочный от удара током погибла 7-летняя девочка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе линейного управления на Южной железной дороге УМВД Украины на транспорте, девочка получила травму электрическим током в тот момент, когда, забравшись на грузовой вагон, взялась рукой за контактный провод высокого напряжения.

Девочка умерла в машине скорой помощи, сообщили в пресс-службе.