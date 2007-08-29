Завтра в Украине - дожди и грозы

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью и утром в Карпатах, центральных и восточных областях местами сильные дожди, град, при грозах шквалы 15-20 м/с, лишь на Волыни, в Крыму и Приазовье без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

31 августа - 1 сентября в западных и северных областях переменная облачность, без существенных осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами грозовые дожди. На остальной территории облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в западных областях отдельные туманы. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в южной и восточной части (кроме Харьковской области) ночью 13-18°, на побережье морей до 23°, днем 22-27°, в Крыму до 30°; на остальной территории ночью 6-11°, местами 4-5° тепла (в центральных областях 9-14°), днем 18-23°.

2-3 сентября - без существенных осадков, лишь в Крыму, 2 сентября в Приазовье, северных, восточных областях, а днем и в западной части местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 6-12°, днем 17-23°; в южной части и восточных областях ночью 11-17°, днем 23-28°, 2 сентября в Крыму до 30°.

В Киеве и области в четверг ночью и утром ожидается кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура в Киеве ночью 10-12°, днем около 20°; по области ночью 8-13°, днем 17-22°.

31 августа - 1 сентября переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°.

2-3 сентября - без существенных осадков, лишь днем 2 сентября местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.