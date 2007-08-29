Оксана Билозир презентует новый диск

30 августа в 9-30 в УНИАН состоится пресс-конференция народного депутата Украины пятого созыва Оксаны Билозир на тему: "Учитель! Благородное и Святое имя". Во время пресс-конференции будет презентован тематический диск с песней "Вчителько моя" Платона Майбороды на стихи Андрея Малышко в исполнении Оксаны Билозир (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.