Работники МЧС откачивают воду с затопленных участков

На Волыни работники МЧС, чтобы предотвратить подтапливание частных усадеб, откачивают воду с помощью специальной техники.

Об этом УНИАН сообщили в ГУ МЧС в Волынской области.

Как отмечено в сообщении, только вчера работники территориального управления МЧС в Волынской области откачали 854 кубических метра паводковой воды из затопленных приусадебных участков жителей области.

В частности, спасатели Ратновского РО ТУ МЧС в области откачали 350 кубических метров воды из подтопленного приусадебного участка на территории частного жилого дома. А в г. Камень–Каширский на приусадебном участке на улице ул. Матросова, 12, где существовала угроза подтапливания хозяйственных сооружений, было откачано 324 кубических метра воды.

В г. Луцк бойцы МЧС откачали воду из затопленного подвала жилого дома на ул. Городокской, обваловали территорию хозяйства мешками с песком, а также прорыли каналы для водоотвода.

Также откачены 130 кубометров воды из подвального помещения дошкольного учебного заведения № 4 г. Нововолынск.