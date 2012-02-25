Работники МЧС откачивают воду с затопленных участков
Собщает волынское управление
На Волыни работники МЧС, чтобы предотвратить подтапливание частных усадеб, откачивают воду с помощью специальной техники.
Об этом УНИАН сообщили в ГУ МЧС в Волынской области.
Как отмечено в сообщении, только вчера работники территориального управления МЧС в Волынской области откачали 854 кубических метра паводковой воды из затопленных приусадебных участков жителей области.
В частности, спасатели Ратновского РО ТУ МЧС в области откачали 350 кубических метров воды из подтопленного приусадебного участка на территории частного жилого дома. А в г. Камень–Каширский на приусадебном участке на улице ул. Матросова, 12, где существовала угроза подтапливания хозяйственных сооружений, было откачано 324 кубических метра воды.
В г. Луцк бойцы МЧС откачали воду из затопленного подвала жилого дома на ул. Городокской, обваловали территорию хозяйства мешками с песком, а также прорыли каналы для водоотвода.
Также откачены 130 кубометров воды из подвального помещения дошкольного учебного заведения № 4 г. Нововолынск.