В Париже сегодня будут вручать статуэтки «Сезар»

Сегодня в Париже состоится вручение национальной французской кинопремии «Сезар», передает РИА «Новости».

Основными претендентами на главный приз считаются картины "Полисс" Майвенн Ле БЕСКО, "Неприкасаемые" Эрика ТОЛЕДАНО и "Артист" Мишеля ХАЗАНАВИЧУСА.

"Сезар" присуждается ежегодно решением почти 4 тысяч профессионалов из области киноискусства, церемония проходит в парижском музыкальном театре "Шатле".

"Артист" выдвинут в 10 номинациях "Сезар" - на такое же число призов картина претендует в США в рамках премии американской киноакадемии "Оскар". Франко-бельгийская черно-белая стилизация под немое кино 1920-х годов уже стала триумфатором премии британских кинокритиков Circle, на ее счету три «Золотых глобуса» и несколько десятков других наград.

Драматическая комедия "Неприкасаемые" (Intouchables) с момента выхода на экраны 2 ноября уже собрала 19 миллионов кинозрителей. Она представлена в девяти номинациях конкурса.

На счету полицейской драмы "Полисс", представленной в 13 номинациях "Сезар", - приз жюри Каннского международного кинофестиваля.

Кроме того, на золотую статуэтку в номинации "Лучший фильм" претендуют картины: "Я объявляю войну" (La guerre est declaree) Валери ДОНЗЕЛЛИ, "Гавр" (Le Havre) Аки КАУРИСМЯКИ, "Управление государством" (L`exercice de L`etat) Пьера ШОЛЛЕРА и "Отец" (Pater) Алена КАВАЛЬЕ.

Всего будут названы победители в 21 номинации.