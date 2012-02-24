Украинскую армию можно сократить

Министерство обороны намерено оптимизировать численность Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра обороны Владимир МОЖАРОВСКИЙ.

Заместитель министра напомнил, что на сегодняшний день общая численность Вооруженных сил Украины составляет 190 тысяч военнослужащих и других работников.

“Мы считаем, что в случае проведения реформирования есть возможность сократить численность армии и иметь более компактные Вооруженные силы”, – сказал В.МОЖАРОВСКИЙ.

Он отметил, что у министерства уже есть определенные расчеты в этой сфере, однако окончательные масштабы сокращения пока не определены.