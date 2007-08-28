Сегодня - Первая Пречистая, а завтра - ореховый Спас

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, в народном быту получивший название Большая (Первая) Пречистая, начали отмечать с IV века. Сохранившееся с апостольских времен предание гласит, что весть о скором своем переселении в Царство Небесное Богородица получила вместе с веткой райской финиковой пальмы (символ нетления и благодати) от Архангела Гавриила. Простившись с апостолами, чудесным образом перенесенными для этого Господом из разных мест (отсутствовал только апостол Фома), Дева Мария умерла без всякого телесного страдания и с величайшими почестями была похоронена в Гефсимании. Через три дня, в течение которых апостолы не отходили от места погребения, к ним пришел Фома. Для него открыли гробницу, но нашли там только погребальные пелены Богородицы - Пресвятая Дева была вознесена на небо вместе с телом.

По традиции крестьяне приносят на Пречистую в церковь колосья нового урожая, прося Божью Мать благословить их труд и защитить урожай от огня и воды.

Считалось, что по погоде на Успение можно определить, какими будут осень и зима. Если на Успение идет дождь, лить будет 40 дней, если выпала обильная роса - гарантированы 40 дней теплой сухой погоды. Иней на деревьях предвещает раннюю осень и быстрое наступление зимы. А гроза в этот день предупреждает о ранней холодной осени и суровой голодной зиме.

А завтра православные и греко-католики отметят Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Господня - праздник, называемый в народе Третьим Спасом, Спасом на полотне (убрусе), Спасом ореховым.

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